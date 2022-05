F1 Espagne : duel Leclerc-Verstappen en qualification ou première pole pour Sainz à domicile ? (Direct vidéo 16h)

En deux grands-prix seulement, Max Verstrappen a considérablement refait son retard sur Charles Leclerc, leader du championnat. Le champion du monde pointait à 46 points du Monégasque, mais ses victoires à Imola et Miami lui ont permis de revenir à 19 unités seulement avant le 6e rendez-vous de la saison sur la piste de Barcelone.



Un grand-prix qui devrait laisser entrevoir les premières évolutions majeures sur les monoplaces. La Scuderia Ferrari aura-t-elle refait son retard sur Red Bull en termes de performances et de vitesse de pointe. Les troupes de Christian Horner auront-elles réglé leurs petites alertes côté fiabilité ? Et l’écurie Mercedes parviendra-t-elle enfin à revenir dans le match ? Voilà les principales interrogations de ce rendez-vous catalan avant la séance qualificative qui, sauf surprise, devrait à nouveau opposer Ferrari et Red Bull. Reste à voir qui se placera en pole positions en terre espagnole : Leclerc pour une 4e pole position cette saison ? Verstappen sur les terres de sa première victoire en F1 (en 2016) ? Son équipier Sergio Perez déjà en pole en Arabie saoudite ? Ou un Carlos Sainz affamé de revanche sur ses terres et en chasse d’une première pole (et d’une première victoire) dans sa carrière ? Réponse dès 16h en direct sur Tipik et Auvio.