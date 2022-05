F1 Espagne : Charles Leclerc, éblouissant, décroche la pole devant Max Verstappen et Carlos Sainz

Charles Leclerc s’est imposé lors de la séance de qualifications du Grand-Prix d’Espagne à Barcelone. Pourtant parti à la faute lors des qualifications finales, le Monégasque s’est superbement rattrapé dans sa dernière et seule tentative. Le pilote Ferrari s’élancera en pole position, sa 4e de la saison, devant Max Verstappen et son coéquipier Carlos Sainz. Georges Russell complète le top 4 et devance Sergio Perez (5e) et son compatriote Lewis Hamilton (6e).

Leclerc, leader du championnat du monde, confirme la domination de la Scuderia ce week-end. Il s'est montré le plus rapide lors des trois séances d'essais libres et a su sortir son meilleur chrono (1:18.750) au bon moment pour dominer assez largement son rival néerlandais, Max Verstappen (+0,323).

Pour rappel, en deux grands-prix seulement, le pilote Red Bull a considérablement refait son retard sur le leader monégasque. Le champion du monde pointait à 46 points derrière Leclerc, mais ses victoires à Imola et Miami lui ont permis de revenir à 19 unités seulement avant le 6e rendez-vous de la saison sur la piste de Barcelone.

Le Grand-Prix espagnol se déroulera ce dimanche à 15h et promet un chouette spectacle, d'autant que Mercedes et sa W13 améliorée ont retrouvé des couleurs. Les Silver Arrows, assez régulières en qualifications, semblent en mesure de pouvoir jouer les trouble-fêtes en Catalogne.