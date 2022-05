F1 Espagne : Barcelone, la dernière chance de Mercedes ?

L’écurie Mercedes vit des temps particulièrement compliqués après avoir moins bien négocié le virage du changement de règlement que les autres top teams. Si Georges Russell parvient remarquablement à limiter la casse en étant le seul pilote de la grille à avoir terminé tous les GP dans le top 5, ses performances masquent un peu les soucis de l’équipe et ne peuvent pas réellement permettre au jeune Britannique de se réjouir. De son côté, Lewis Hamilton connaît lui son plus mauvais début de saison depuis 2009. Le septuple champion du monde a signé un seul podium et ne totalise que 36 points. L’an dernier il comptait déjà 101 unités (et 3 victoires) après les cinq premiers grands prix de la saison.



Pour espérer entrevoir l’éclaircie, Mercedes débarque à Barcelone avec une première série d’évolutions importantes sur sa W13. Cela sera-t-il suffisant pour revenir dans le match ? Toujours est-il que le rendez-vous est capital pour Lewis Hamilton et les siens pour ne pas déjà faire une croix sur 2022. Après cela il sera sans doute déjà trop tard pour encore parler de titre, car devant Ferrari et Red Bull poursuivent leur marche en avant et leur bataille à deux équipes.



Depuis le début de saison, les troupes de Toto Wolff ne parviennent pas totalement à comprendre leur monoplace 2022. À Miami durant les essais libres, la voiture a par moment laissé entrevoir son réel potentiel en rivalisant avec Ferrari et Red Bull, mais ces éclaircies ont disparu dès le lendemain et les deux monoplaces à l’étoile sont à nouveau rentrées dans le rang à une seconde pleine de la tête en qualifications. Cela dit, ces deux séances d’essais libres furent riches en enseignements pour Mercedes engagée dans une véritable course contre la montre pour soigner les défauts de jeunesse de sa voiture et enfin espérer jouer les premiers rôles.



"Il y a une voiture de course rapide sous cette carrosserie, selon George Russell. On l’a montré durant les essais libres à Miami. Le tout est de pouvoir “débloquer “ce potentiel de manière durable."



Les observations de Miami auront permis à l’écurie de Brackley de travailler en coulisse afin de se préparer au mieux pour le GP de Barcelone de ce week-end et valider la conception de certaines pièces. Ainsi la W13 est arrivée en terre catalane avec quelques évolutions majeures qui ont marqué les regards des experts à l’image d’une nouvelle pièce sous la monoplace permettant de mieux orienter les flux d’air (un concept également utilisé par Ferrari, Red Bull et Aston Martin). L’équipe a aussi modifié les rebords de son fond plat. Tout cela dans l’espoir de résoudre le principal problème depuis l’entame du championnat pour cette Mercedes 2022 : le marsouinage, les rebonds rendant la voiture particulièrement instable… et inconfortable pour le pilote.



L’Espagne sera donc en quelque sorte le grand prix de toutes les vérités pour Mercedes qui pourra enfin se baser sur de vrais éléments de comparaison puisqu’elle a roulé sur la piste de Barcelone en essais hivernaux. Le tracé très complet et polyvalent (virages rapides puis troisième secteur plus lent) permet souvent de se faire une idée du réel potentiel d’une monoplace. Ce week-end l’équipe pourra rapidement se rendre si elle s’est trompée ou non dans son concept aérodynamique 2022 et si cette saison pourrait nous réserver une bagarre à trois teams, mais pour cela Mercedes devra avoir fait un bond de géant au vu du déficit de début de saison en qualification et en course.