Et puis ne négligeons pas non plus "l’aspect journalistes" : la pression indirecte d’une sphère médiatique qui n’a d’yeux que pour le duel Leclerc-Verstappen et qui, course après course, questionne (fort logiquement) Sainz sur ses erreurs, son manque de confiance, de sensations dans la voiture. Pendant que Charles Leclerc peut se concentrer sur sa bagarre face au champion du monde Verstappen, l’Espagnol se bat davantage pour retrouver la performance.



Enfin, au-delà de l’aspect personnel, l’ex-pilote McLaren doit aussi élever le niveau pour se montrer plus "utile" pour la Scuderia Ferrari à l’instar d’un Sergio Perez chez Red Bull. L’équipe doit pouvoir compter sur lui pour engranger de précieux points dans la lutte pour le titre constructeurs et Leclerc a besoin de son équipier pour jouer le titre pilote et mettre bien plus souvent des bâtons dans les roues de Verstappen. Cela n’a pas été le cas depuis le début de saison à l’image du GP de Miami où le Madrilène se fait avaler par le champion du monde dès le premier virage.



Ce week-end à domicile, Carlos Sainz sera donc en quête de confiance. Mais il faudra également gérer les sollicitations et les attentes des fans espagnols qui verraient sans doute bien leur compatriote engranger la première victoire de sa carrière. Pour se refaire une santé le pilote Scuderia peut tout de même s’appuyer sur la sérénité d’un contrat prolongé jusqu’en 2024. De quoi lui permettre de retrouver rapidement le coup de volant affiché sous les couleurs McLaren.