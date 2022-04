F1 Emilie-Romagne : Verstappen remporte la course sprint devant Leclerc et s’élancera premier du grand-prix, Hamilton 14e

Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint du grand-prix d’Emilie Romagne disputé sur la piste d’Imola ce samedi après-midi. Le champion du monde a devancé Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Perez (Red Bull). Carlos Sainz (Ferrari) parti 10e s’est classé 4e après une très belle remontée, tandis que les Mercedes de Russell (11e) et Hamilton (14e) continuent à se morfondre dans le ventre mou du classement.



Cette victoire offre à Verstappen 8 points supplémentaires au championnat et lui permettra surtout de s’élancer depuis la première position lors du GP de ce dimanche devant Leclerc, Perez et Sainz.



Pourtant les choses n’avaient pas très bien débuté pour le champion du monde parti en pole. Le Néerlandais s’est fait surprendre par Charles Leclerc dès l’extinction des feux. Le Monégasque a profité du départ pour prendre les commandes de cette course de 21 tours. Un "mini GP" interrompu dès le premier tour par la voiture de sécurité déployée suite à l’accrochage entre Pierre Gasly et Guanyu Zouh.