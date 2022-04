F1 Emilie-Romagne : Verstappen en pole de la course sprint devant Leclerc, Sainz dans le mur, Hamilton 13e

La troisième et dernière partie de qualification a elle aussi rapidement été interrompue par deux nouveaux drapeaux rouges : le premier provoqué par la sortie de Kevin Magnussen, le deuxième par l’immobilisation en bord de piste de l’Alfa de Valtteri Bottas. Juste avant cette nouvelle interruption, Max Verstappen a pu in-extremis signer le meilleur chrono juste devant Charles Leclerc et Lando Norris. Le pilote McLaren qui a provoqué un cinquième et dernier drapeau rouge. Résultat : plus d’amélioration et première pole position de la saison pour Max Verstappen qui s’élancera devant tout le monde lors de la course sprint disputé ce samedi à 16h30. À ses côtés, le leader du championnat du monde, Charles Leclerc, qui tentera de surprendre le Néerlandais dès l’extinction des feux de cette course de 21 tours qui offrira des points aux huit premiers pilotes et qui déterminera également la grille de départ du GP de dimanche. À noter la bonne forme des McLaren dans cette séance mouvementée puisque Norris s’élancera 3e tandis que son équipier Ricciardo partira depuis la 6e position. Bonne surprise aussi : le 4e rang de Kevin Magnussen et la 5e place sur la grille de Fernando Alonso. Sebastien Vettel retrouve lui aussi un peu de couleur en signant le 9e chrono de cette qualification.