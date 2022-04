F1 Emilie – Romagne : trop offensif, Charles Leclerc part à la faute à dix tours de l’arrivée

Après deux victoires en trois courses, Charles Leclerc a connu sa première mésaventure de la saison au Grand Prix d'Emilie-Romagne. Coincé derrière la Red Bull de Sergio Pérez, le Monégasque a préféré tenter le tout pour le tout pour glaner la deuxième place plutôt qu’assurer de gros points dans la lutte au championnat du monde.

Rentré quelques minutes plus tôt pour mettre des pneus soft, le coéquipier de Carlos Sainz perd le contrôle de sa Ferrari en essayant de se rapprocher de la voiture du Mexicain et finit sa course dans le mur à dix petits tours de l’arrivée. Chanceux, le pilote de 24 ans parvient à ramener sa voiture aux stands pour changer l’aileron avant. Ressorti neuvième, il limite sérieusement les dégâts en terminant le Grand Prix à la sixième place.

Une erreur qui profite à son grand rival, Max Verstappen, vainqueur ce dimanche, pour réduire l’écart au championnat du monde puisque le Monégasque a désormais 28 points d’avance sur son rival de toujours.