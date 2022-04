F1 Emilie-Romagne : Suivez la première course sprint de la saison et le nouveau duel Verstappen-Leclerc (Live vidéo 16h30)

Le grand-prix de Formule 1 d’Emilie-Romagne sera le théâtre ce samedi de la première course sprint de la saison. 21 tours à parcourir et surtout 8 points à décrocher pour le vainqueur de ce "mini GP" qui détermine également la grille de la course de dimanche dont le départ sera lui donné à 15h.



Ce samedi après-midi, sur le coup de 16h30 c’est Max Verstappen qui s’élancera depuis la première position. À ses côtés en première ligne, le leader du championnat du monde, Charles Leclerc, tentera de surprendre le Néerlandais pour remporter cette course sprint et s’élancer devant tout le monde dimanche. Objectif pour le Monégasque sur les terres de Ferrari, accroître son avance au championnat, lui qui possède 34 points d’avance sur George Russell et 46 sur Verstappen qui n’occupe que la 6e position du classement général.



Carlos Sainz aura lui fort à faire en s’élançant depuis la 10e place ce samedi après-midi. L'Espagnol qui commence déjà à se glisser dans la peau du parfait numéro deux au sein de la Scuderia Ferrari.



La course sprint est à suivre en direct sur Tipik et sur Auvio à 16h30.