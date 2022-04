F1 Emilie - Romagne : Max Verstappen s’impose devant Pérez et Norris, Leclerc sixième après une sortie de piste

Deuxième sur la grille, Charles Leclerc loupe son départ et voit Pérez et Norris passer devant. Derrière, le malheureux Carlos Sainz et Daniel Ricciardo s’accrochent, mettant fin à la course de l’Espagnol. Un week-end à oublier pour le pilote Ferrari qui abandonne pour la deuxième fois consécutive et qui a été victime d’une sortie de piste en qualifications vendredi. La voiture de sécurité fait alors son apparition pour une durée de cinq tours.