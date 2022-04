F1 Emilie-Romagne – George Russell le plus rapide d’une deuxième séance libre peu représentative

George Russell (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la deuxième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Emilie-Romagne, quatrième manche du championnat du monde de Formule 1, samedi, sur le circuit d'Imola, en Italie. Une heure de roulage peu représentative des performances pures puisque les pilotes se sont davantage concentrés sur les long relais. Les équipes ont également pu tester pour la première fois du week-end les différentes gommes pour piste sèche puisque les conditions météo ont été bien plus clémentes que lors de la journée de vendredi.

Au terme de cette séance, Russell a bouclé les 4,909 km du circuit Enzo et Dino Ferrari en 1:19.457, devançant de 81/1000e le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) et de 283/1000e le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Viennent ensuite le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) à une demi seconde, l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) à 7/10e, l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) à 8/10e et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) à presqu'une seconde.

A 16h30 se tiendra la première course sprint de la saison. Le champion du monde Verstappen s'élancera en pole position aux côtés du leader du championnat Charles Leclerc. Le résultat de cette course sprint de 21 tours (qui attribue des points aux huit premiers) déterminera la grille de départ du Grand Prix, programmé dimanche à 15h00. .