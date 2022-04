F1 Emilie-Romagne, Gaëtan Vigneron : "Verstappen-Leclerc en première ligne, c’est une belle bande-annonce pour la course sprint"

Max Verstappen a donc remporté la première bataille du week-end en signant la pole position de la course sprint du GP d’Emilie-Romagne. Le Néerlandais décroche sa première pole de la saison en devançant Charles Leclerc à Imola sur les terres de Ferrari. Mais une chose est sûre, cette première joute n’est que le début d’une nouvelle explication musclée entre les deux grands animateurs de ce début de saison. Autre confirmation, Carlos Sainz n’est pas encore à son affaire dans la Ferrari 2022 et laisse filer Leclerc tandis que Mercedes continue à vivre des moments toujours aussi compliqués avec ses deux monoplaces éliminées en Q2 (George Russell 11e, Lewis Hamilton 13e).



Coup d’œil sur cette séance qualificative avec Gaëtan Vigneron, envoyé spécial à Imola : "Verstappen-Leclerc en première ligne, c’est une belle bande-annonce pour la course sprint de demain. Ferrari reste la référence, mais la Red Bull est une voiture fiable. Max a fait son tour au bon moment alors qu’il y a eu cinq drapeaux rouges pendant la qualification. Les conditions météo vont être très changeantes ce week-end."

Rendez-vous ce samedi sur tous les médias de la RTBF.