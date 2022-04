F1 Emilie-Romagne – Gaëtan Vigneron : "Un nouveau duel Verstappen-Leclerc pimenté par la météo ?"

La quatrième course sprint de l’histoire aura donc vu la victoire de Max Verstappen devant Charles Leclerc et Sergio Perez. 21 tours sur un circuit pas spécialement réputé pour les dépassements et pourtant il y en a eu, preuve que le nouveau règlement semble porter ses fruits. Ce dimanche l’ordre de départ des deux animateurs de ce début de saison sera le même : Verstappen devant Leclerc. Un duel qui sera peut-être "arbitré" par la pluie puisqu’on annonce des orages sur Imola.



Cette sprint race aura aussi permis à certains pilotes d’améliorer leurs positions sur la grille, d’autres ont perdu quelques places dans la bataille.



Autre constatation du jour : les Mercedes sont toujours larguées ne figurant même pas dans le top 10 (Russell 11e, Hamilton 14e).



Débriefing de cette course sprint en compagnie de Gaëtan Vigneron, envoyé spécial RTBF à Imola.