F1 Emilie-Romagne, course sprint : Leclerc battu par Verstappen « Red Bull a l’air au-dessus en course »

Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint de ce samedi au GP d’Emilie-Romagne sur la piste d’Imola. Le champion du monde empoche les 8 points de la victoire et s’élancera donc depuis la première position du GP disputé ce dimanche à 15h. Le Néerlandais, parti en pole, s’était pourtant fait surprendre au départ par un Charles Leclerc (2e à l’arrivée) un peu impuissant en fin de course. "J’ai vraiment pris un très bon départ, mais je savais que ce serait compliqué avec ces pneus tendres, reconnaît le Monégasque. Du coup, mon seul objectif était de maintenir Verstappen à plus d’une seconde pour qu’il ne puisse pas activer son DRS (ndlr : l’aileron arrière mobile qui réduit les traînées et facilite les dépassements). Je savais qu’à partir de ce moment-là je deviendrais très vulnérable. Pour le garder à bonne distance dans la première partie de course, j’ai dû pousser un peu plus et j’ai mis les pneus à contribution, j’en ai payé le prix par la suite. Mais bon la course principale c’est ce dimanche, donc tout reste possible. On ne peut pas changer grand-chose si ce n’est opter pour d’autres pneus et adapter le style de pilotage pour moins les mettre à contribution. Je vais essayer de changer cela, mais on dirait que ce week-end Red Bull possède un avantage en termes de rythme de course. Ce sera bien plus compliqué que lors des trois premiers GP, parce qu’ils ont l’air de dégrader moins leurs pneus et leur performance à l’air très bonne quand le réservoir d’essence est rempli, donc ils pourraient aussi être dangereux en début de course."



Max Verstappen était lui satisfait de cette première victoire du week-end, mais le Néerlandais se montrait un peu irrité par son mauvais envol. "Mon départ était tout simplement catastrophique. Je n’ai pas du tout compris pourquoi il était si mauvais. J’ai ressenti beaucoup de patinage. Au fil des tours, Charles prenait un peu le large, mais je voyais que notre voiture se comportait beaucoup mieux que la Ferrari avec ces pneus. On dégradait moins les gommes soft. Donc j’ai pu pousser davantage et réduire l’écart pour porter mon attaque."



Le premier duel de cette quatrième manche de la saison a donc tourné à l’avantage du champion du monde, mais Leclerc conserve bien évidemment la tête du championnat avec 78 unités (soit 45 de plus que son rival néerlandais).



Suite de l’explication demain à 15h pour le grand-prix, 63 tours à parcourir sur cette mythique piste d’Imola.