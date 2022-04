F1 Emilie-Romagne : Charles Leclerc vous embarque dans sa Ferrari pour un tour à Imola

Ce week-end, les acteurs du championnat du monde de Formule 1 ont donc rendez-vous sur le circuit d’Imola pour le grand-prix d’Emilie Romagne, première course de la saison sur le sol européen. Un tracé qui a bénéficié du calendrier chamboulé suite au Covid pour retrouver la discipline reine depuis 2020. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari toujours marqué par les souvenirs d’Ayrton Senna et Roland Ratzenberger qui y ont perdu la vie en 1994.



Le circuit italien et ses 4,909km continuent à faire partie des circuits emblématiques très appréciés par les pilotes de la grille. Avant la course sprint de ce samedi 16h30 et le GP dimanche 15h, nous vous proposons de redécouvrir Imola en embarquant à bord de la Ferrari de Charles Leclerc, leader du championnat du monde.