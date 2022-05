F1 : embarquez avec Charles Leclerc pour un tour chrono à Monaco

Après la victoire de Max Verstappen lors du grand prix d’Espagne il y a une semaine, le championnat du monde de Formule 1 fait escale dans les rues de la principauté de Monaco pour la 7e manche de la saison. Le succès du Néerlandais lui a permis de subtiliser la tête du championnat à un Charles Leclerc contraint à l’abandon en terre espagnole. Le Monégasque accuse à présent 6 points de retard sur le pilote Red Bull et compte bien profiter de sa course à domicile pour reprendre immédiatement sa place de leader même si pour cela il faudra vaincre la malédiction qui est la sienne sur le Rocher puisqu’en cinq courses (F1 et F2), il n’a jamais vu le drapeau à damier.



Mais le héro local connaît forcément par cœur les 19 virages de ce circuit d’un peu plus de trois kilomètres où il a passé toute son enfance. Il y a d’ailleurs signé la pole position l’an dernier avant de partir à la faute (il n’avait pas pu prendre le départ à cause d’une monoplace dont la boîte de vitesses avait souffert dans l’aventure).



Avant les premiers tours de roues, nous vous proposons d’embarquer à bord de la Ferrari du Monégasque pour profiter en caméra embarquée du tracé de ce rendez-vous incontournable du calendrier.