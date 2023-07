F1 - Des batailles en piste sans en garder sous le pied : un week-end sprint, comment ça marche ?

Comme en Azerbaïdjan et en Autriche, le format sprint va animer le week-end de Spa-Francorchamps, qui accueille la treizième manche du championnat de Formule 1.

Au programme, du spectacle chaque jour et de l’enjeu dès les premiers instants en piste. Après une seule séance d’essais libres vendredi matin, les pilotes abordent déjà les qualifications principales l’après-midi en vue d’établir la grille de départ du GP de dimanche.

Le lendemain, la journée de samedi est entièrement consacrée au sprint : une séance de qualification, appelée sprint shootout, sous un format classique Q1,Q2,Q3 pour déterminer la grille de la course sprint samedi après-midi. Et quelques heures plus tard c’est donc parti pour le spectacle : 100 kilomètres, un tiers de la distance habituelle, 15 tours à fond. Pas d’arrêt au stand pour changer de pneus. Pas question de stratégie donc, juste des batailles en piste pour que les pilotes n’en gardent pas sous le pied.

En jeu : quelques points pour le championnat. 8 pour le premier, 7 pour le deuxième et ainsi de suite jusqu’au 8e pilote.

Cette saison, Sergio Perez a remporté la course sprint de Bakou et le GP dans la foulée. Max Verstappen s’est lui adjugé le sprint en Autriche et également le GP. Dans la suite de la saison, après Spa, le format sprint reviendra en octobre au Qatar et à Austin, aux Etats-Unis, puis au Brésil début novembre.