F1 : découvrez le nouveau circuit de Miami à bord de la Ferrari de Charles Leclerc

Le championnat du monde de Formule 1 continue son expansion aux États-Unis avec un deuxième GP sur le sol américain (et bientôt un troisième l’an prochain à Las Vegas). Si la Floride a déjà accueilli la catégorie reine en 1959 du côté de Sebring, il s’agira d’une grande première pour Miami. Une course qui aurait pu ne jamais avoir lieu tant le dossier fut compliqué. Le projet était déjà dans les cartons depuis l’arrivée de Liberty Media à la tête de la F1 en 2017, mais les détracteurs (principalement les riverains) furent nombreux.



Finalement après de multiples rebondissements, la piste est tracée autour du Hard Rock Stadium, le stade où évolue le club de football américain des Miami Dolphins qui a accueilli le Superbowl à plusieurs reprises. Un gigantesque complexe sportif et culturel situé dans la localité de Miami Gardens.



Les pilotes arrivent évidemment sans aucune référence sur ce tracé inédit, si ce n’est les tours effectués dans le simulateur. Au menu : un peu plus de 5 kilomètres, 19 virages et trois zones DRS. Dimanche, jour de course, il y aura 57 tours à effectuer. Le circuit de Miami fait partie de ces tracés urbains "nouvelle génération" à l’image de celui de Djeddah en Arabie saoudite.



Avec ce nouveau GP, la F1 lance sa deuxième offensive sur le sol US après le GP d’Austin dont la première édition a eu lieu il y a tout de même 10 ans déjà. À l’heure où Netflix vient de conclure un accord pour une cinquième et une sixième saison de "Drive to survive", la Formule 1 continue à s’engouffrer dans la brèche créée par la célèbre plateforme de streaming dont la série a permis de ramener un nombre assez impressionnant de nouveaux fans. Pas question donc de laisser retomber le soufflé. Le public américain est d’ailleurs d’ores et déjà assuré d’accueillir un troisième gp sur son sol avec celui de Las Vegas.



Avant cela place donc à cette cinquième manche de la saison à Miami avec des tribunes sold out ce week-end pour les qualifications, samedi 22h, et la course, dimanche 21h30 à suivre en direct sur Tipik.