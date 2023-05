F1 : Charles Leclerc largué, Carlos Sainz sans étincelle... le malaise grandit chez Ferrari

Le double champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix de Miami, cinquième manche de la saison de Formule 1, devant son coéquipier Sergio Perez, parti en pole position. Neuvième sur la grille de départ, le Néerlandais a empoché sa troisième victoire de la saison, confirmant la suprématie du clan Red Bull.

Il faut regarder du côté de la cinquième place pour apercevoir la première Ferrari, celle de Carlos Sainz Jr. Le deuxième bolide rouge, celui piloté par Charles Leclerc, est septième. La Scuderia piétine depuis le début de saison. Pire, on pointe un recul par rapport à 2022.

Le chef de file théorique, Leclerc, enchaine les contre-performances : abandon à Bahreïn, septième en Arabie saoudite, abandon en Australie, troisième en Azerbaïdjan et enfin septième à Miami. Le Monégasque pointe seulement au septième rang du championnat, avec 34 unités engrangées, et a le moral dans les chaussettes.

"La voiture manque de régularité et de vitesse en course. C'est difficile de prendre confiance et de s'adapter aux réglages et à la voiture car on ne sait jamais comment elle va réagir. Cette année, la voiture est beaucoup plus sensible au vent et on a beaucoup de problèmes avec ça donc on travaille là-dessus. On doit comprendre pourquoi on est si compétitif en qualifications et en manque de rythme durant la course. On va continuer à travailler, j'espère qu'on pourra faire un pas en avant avec les évolutions qui doivent arriver prochainement sur la voiture", a-t-il précisé après sa 7e place à Miami.



Fred Vasseur, nouveau patron de la Scuderia, s'inquiétait aussi de cette irrégularité des performances. Le rythme est parfois bon en course, puis ne l'est soudainement plus du tout. Des inquiétudes et pas forcément de solution à court terme : sans être concrètement identifié, le malaise actuel pourrait s'éterniser.