F1 Canada – Verstappen revient sur sa pole : "Je viens des Pays-Bas, j’ai l’habitude de rouler sous la pluie"

Pour la troisième fois consécutive, Max Verstappen est en pole puisque le Néerlandais s’est offert le meilleur temps au terme d’une séance mouvementée à cause de la pluie au Canada.

Forcément, le natif de Hasselt était ravi après sa cinquième pole de la saison. "Ce n’était pas parfait vendredi. On a apporté quelques modifications, même si c’était totalement différent ce samedi à cause de la météo mais je pense que la voiture a bien évolué. On est sorti au bon moment pour faire le tour rapide et je suis forcément content d’être en pole. Si je crains ces conditions climatiques ? Je viens des Pays-Bas, j’ai l’habitude de rouler sous la pluie".

Le double champion du monde devance Nico Hulkenberg, étonnant deuxième au volant de sa Haas. "Je me suis amusé, les conditions étaient folles. Ça a été mouillé, puis sec. C’est évidemment inattendu mais je suis forcément content. Dans ces conditions météo, la communication est primordiale. Mon objectif en course ? On verra les conditions, mais se retrouver en première ligne est déjà très chouette. On verra combien de temps on pourra rester devant", conclut celui qui a finalement été rétrogradé de cinq places sur la grille suite à une pénalité.

Derrière, Fernando Alonso répond une nouvelle fois présent au volant de son Aston Martin. "C’était une séance très difficile. Il fallait choisir les bons pneus au bon moment, je suis content de cette troisième place. On a une chance de mettre la pression sur Red Bull, ils ont eu des victoires trop faciles jusqu’ici".

Alors qui s’imposera à Montréal ce dimanche ? Réponse dès 19h30 sur les médias de la RTBF.