F1 Canada – Verstappen ravi d’égaler les 41 victoires de Senna : "Je ne m’attendais évidemment pas à atteindre un tel nombre"

Max Verstappen a remporté le GP du Canada ce dimanche. Un succès particulier pour le double champion du monde puisqu’il offre une 100e victoire à Red Bull et égale la légende brésilienne Ayrton Senna avec 41 victoires.

Le natif de Hasselt revenait sur cet exploit. "Je suis très heureux. Ce n’était pas une course facile, notamment au niveau des pneus puisqu’il faisait froid. Mais on a fait un excellent travail pour l’emporter. Gagner le 100e Grand Prix pour Red Bull, c’est incroyable. 41 victoires pour égaler Senna ? Je ne m’attendais évidemment pas à atteindre un tel nombre. Je continue à travailler et à profiter également".

Deuxième, Fernando Alonso accroche un sixième podium en huit Grands Prix disputés en 2023. "Je m’attendais à cette physionomie course, même si on espérait davantage inquiéter Max. On a quand même eu une bataille incroyable avec Mercedes. Je suis content, c’était une course très exigeante avec une cadence infernale. La prochaine fois, je mettrai plus de pression sur Max", affirme celui qui court toujours après sa 33e victoire en Formule 1.

Derrière, Lewis Hamilton monte pour la 194e fois de sa carrière sur le podium et confirme le retour des Flèches d’Argent aux avant-postes. "Ça a été un superbe week-end. Aston Martin a fait un pas en avant avec ses évolutions ici, mais on continue à travailler de notre côté. Être de retour sur le podium à Montréal et avec deux champions du monde, c’est un honneur. On va continuer à travailler et on est sur la bonne voie".

Prochain rendez-vous ? Dans deux semaines en Autriche, terre de Red Bull.