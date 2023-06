F1 Canada : Verstappen favori mais attention à Alonso… et à la météo (Direct vidéo et commenté à 19h30)

Ce week-end du Grand Prix du Canada est plus que mouvementé ! Après un vendredi marqué par une étrange séance d’essais libres et un déluge quelques heures plus tard, la séance qualificative a également été rythmée par la pluie et les surprises. Résultat ? Max Verstappen s’élancera en pole devant le surprenant Nico Hulkenberg.

Alors forcément, le double champion du monde est largement favori, mais il devra faire attention à la pluie et à un Fernando Alonso troisième et toujours aussi régulier, sans oublier des Mercedes en forme et dans le top 5. Décevant depuis quelques semaines, Sergio Pérez, éliminé en Q2, tentera de limiter les dégâts. Tout comme Charles Leclerc au volant de sa Ferrari.

Alors qui s’imposera à Montréal ? Réponse dès 19h30 ce dimanche sur Tipik pour Warm Up avant de vivre le départ du Grand Prix dans la foulée.