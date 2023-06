F1 Canada : Verstappen en pole devant Hulkenberg au terme d’une qualification marquée par la pluie et des drapeaux rouges

Max Verstappen s’est offert la pole au Canada, cadre de la huitième manche de la saison de F1. Au terme d’une séance mouvementée en raison des conditions climatiques, le pilote Red Bull devance le surprenant Nico Hulkenberg au volant de sa Haas et Fernando Alonso (Aston Martin). Les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell complètent le top 5. Quant à Sergio Pérez (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari), ils sont éliminés en Q2.

Souvent présent ce week-end, le drapeau rouge a rapidement fait son apparition suite à un souci sur l’Alfa Romeo de Guanyu Zhou. Sur une piste mouillée, plusieurs pilotes partent à la faute, à l’image d’Oscar Piastri, Leclerc ou Pérez. Mais pas de réelle surprise à signaler en Q1 avec les éliminations de l’Alfa Romeo du Chinois, les deux AlphaTauri, la Williams de Logan Sargeant et la décevante Alpine de Pierre Gasly.

A l’exception de la Williams d’Alexander Albon, tous les pilotes entament la Q2 en pneu intermédiaire, avant de basculer vers les softs alors que la piste s’assèche de plus en plus. Partis à la faute dans leur dernier tour rapide, Pérez et Leclerc se font piéger et ne verront pas la Q3, tout comme Valtteri Bottas (Alfa Romeo), la Haas de Kevin Magnussen et Lance Stroll (Aston Martin).

En Q3, Verstappen s’offre le premier meilleur temps devant le surprenant Hulkenberg, Alonso et Hamilton. Alors que le drapeau rouge fait une nouvelle fois son apparition après une sortie de piste de Piastri. Le classement ne change finalement pas à cause d’une pluie de plus en plus intense après l'interruption.

Suite des festivités ce dimanche dès 19h30 sur Tipik pour Warm Up avant de vivre le départ de ce huitième Grand Prix de la saison dans la foulée.