F1 Canada : Verstappen en patron, Alonso à l’affût, Leclerc pour une remontada ? (Direct vidéo 19H40)

Max Verstappen a réalisé le meilleur temps au terme d’une séance de qualifications à suspense et s’élancera donc en pole ce dimanche. Le Néerlandais partira devant l’étonnant Fernando Alonso, deuxième et Carlos Sainz troisième.

Haas a également surpris, plaçant Kevin Magnussen et Mick Schumacher aux cinquième et sixième places.

Lewis Hamilton tentera, lui, de jouer les opportunistes en partant de la quatrième place alors que Charles Leclerc va tenter une difficile remontée, lui qui s’élancera en 19e position à la suite de sa pénalité pour changement de moteur.

Le scénario de la course pourrait également être dépendant de la météo qui a été plus que changeante lors des qualifications ce samedi, débutée sous la pluie et qui se sont conclues sur une piste presque sèche mais trop limite pour passer les pneus slicks.

La course de ce dimanche est à suivre sur Tipik et Auvio dès 19h40.