F1 Canada : Verstappen empoche un duel indécis face à Sainz, Leclerc remonte 5e

Ce dimanche se déroulait le Grand Prix du Canada de Formule 1, la neuvième manche de la saison.

La victoire est revenue à Max Verstappen (Red Bull), déjà leader du championnat du monde. Le pilote néerlandais s’est imposé d'un cheveu face à Carlos Sainz (Ferrari), auteur du meilleur tour en course. Les deux Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, suivent. Parti 19e sur la grille, Charles Leclerc (Ferrari) est remonté jusqu’au cinquième rang. On retrouve ensuite deux autres équipiers, ceux du team Alpine : Esteban Ocon et Fernando Alonso.

La course a été interrompue par deux voitures de sécurité virtuelles, après les abandons de Sergio Perez (Red Bull) et Mick Schumacher (Haas), ainsi que par une safety car, suite à la faute de Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

La dixième manche de la saison, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, se tiendra dans quinze jours.