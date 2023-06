F1 Canada : Sergio Perez déjà au pied du mur face à la machine Verstappen

Sergio Perez n’aura pas le droit à l’erreur ce week-end au Canada s’il veut espérer mettre un minimum de pression sur Max Verstappen et prétendre au titre. Le Mexicain le clame haut et fort : il veut se positionner comme candidat à la couronne. Mais pour cela, il faudra se montrer beaucoup moins brouillon face à un Verstappen qui ne commet pas la moindre faute et engrange de gros points lors de chaque rendez-vous.



Après les deux premiers GP de la saison, Sergio Perez entrevoyait un passionnant duel avec Max Verstappen. Les deux équipiers avaient chacun empoché une victoire et le Red Bull 2023 apparaissait déjà comme l’arme la plus redoutable du plateau. Scénario parfait pour Perez qui voyait se profiler la plus belle opportunité de sa carrière de jouer la couronne. Sauf que depuis tout va de travers ou presque. Comme si le fait d’officialiser et de verbaliser son espoir de titre avait suffi à le déstabiliser.



Après un début de saison très réussi à Bahreïn puis en Arabie saoudite (où il s’est imposé), Sergio Perez s’est loupé trois fois en cinq courses : sortie de piste lors des qualifications du GP d’Australie, idem à Monaco, nouvelle erreur en qualif lors du dernier grand prix d’Espagne (11e sur la grille), voilà déjà un tableau peu brillant pour pouvoir espérer rivaliser un minimum avec Verstappen.