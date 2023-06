F1 Canada : les Mercedes de Hamilton et Russell dominent la deuxième séance d’essais libres

La F1 pose ses valises au Canada ce week-end, cadre de la huitième manche de la saison. Après une première séance chaotique et qui aura duré quatre petites minutes, les bolides étaient de sortie pour une deuxième séance exceptionnellement longue de nonante minutes.

Et c’est Lewis Hamilton qui s’est montré le plus rapide de cet exercice. Le pilote Mercedes devance son coéquipier George Russell et les Espagnols Carlos Sainz et Fernando Alonso. Charles Leclerc se classe cinquième, juste devant Max Verstappen.

Une séance à nouveau marquée par l’apparition du drapeau rouge, déployé à deux reprises. La première fois, suite à un souci sur la Haas de Nico Hulkenberg. Quelques heures après Pierre Gasly, Alpine a une nouvelle fois connu des problèmes en forçant Esteban Ocon à ranger son bolide.

Attendue ce week-end, la pluie a fait son apparition à cinq minutes du terme.

La suite du programme ? Une dernière séance d’essais libres ce samedi à 18h30 avant les qualifications à suivre en direct sur Tipik à 21h55.