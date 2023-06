F1 Canada – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Mercedes, Ferrari et Aston Martin peuvent-ils venir chatouiller Red Bull ?"

La F1 fait son retour ce week-end, deux semaines après la victoire de Max Verstappen en Espagne. Et comme d’habitude, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants de ce vendredi à Montréal.

Notre expert analyse tout d’abord les séances d’essais libres. "Une journée bizarre suite à cette première séance tronquée". Avant que Lewis Hamilton ne signe le meilleur chrono au terme de nonante minutes d’exercice pour rattraper le temps perdu. Une deuxième épreuve qui s’est terminée sous le déluge. "On annonce encore de la pluie pour samedi et dimanche mais on ne sait pas quand et en quelle quantité".

Avant de conclure. "On peut se poser la question, et ce n’est pas toujours possible : Mercedes, Ferrari et peut-être Aston Martin peuvent-ils venir chatouiller Red Bull ? Max Verstappen n’est en tout cas pas totalement à l’aise sur le passage des vibreurs et avec les rapports de boîte sur sa RB19".

Alors qui s’offrira la pole au Canada ? Réponse ce samedi dès 21h55 sur Tipik.