F1 Canada – Lawrence Stroll vise un double podium pour Aston Martin : "Un objectif agressif", sourit Alonso

Le Canada accueille la huitième manche de la saison de F1 ce week-end. Un rendez-vous forcément important pour la famille Stroll, qui officiera à domicile sur le tracé de Montréal. Et Lawrence, le propriétaire d’Aston Martin compte bien marquer les esprits sur ses terres en affirmant vouloir obtenir deux podiums grâce à son fils Lance et Fernando Alonso.

Des propos qui ont fait sourire l’Espagnol. "C’est un objectif agressif. Mais on connaît son ambition, on essaiera de le rendre heureux et fier lors de son Grand Prix à domicile".

Avant d’évoquer les chances des Verts au Canada. "Cela devrait être un bon week-end mais on ne sait jamais tant qu’on n’est pas sur la piste. À Barcelone par exemple, on avait des attentes mais on n’a pas été à la hauteur. En revanche, on a quelques nouveautés ici qu’on essaiera de tester en fonction de la météo. Notre but est d’être plus compétitif qu’en Espagne".

Une chose est sûre, l’ancien pilote Alpine rêve de faire plaisir à son employeur et vise toujours une 33e victoire en Grand Prix, après être monté sur le podium à cinq reprises cette année.

Premier élément de réponse ce samedi dès 21h55 lors d’une séance qualificative à suivre en direct sur Tipik.