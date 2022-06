F1 Canada : Il y a 15 ans, le jeune Lewis Hamilton remportait son premier GP à Montréal

Cette année-là, le Britannique de 22 ans pilote pour l’écurie McLaren où il restera six saisons. Et il y a 15 ans, il grimpe donc déjà sur la première marche du podium lors du 6e GP de sa carrière seulement. Un moment qu’il a partagé avec son père présent depuis ses premiers tours de roue en karting.



"Je me souviens apercevoir mon père au pied du podium et me dire que sans lui je ne serais pas là, poursuit le Britannique. La ferté se lisait sur son visage. Quel parcours, quelle aventure depuis le début."



En 2007 il engrangera encore trois autres victoires (États-Unis, Hongrie et Japon). La suite témoignera encore davantage du talent de Lewis Hamilton avec un premier titre l’année suivante en 2008 (5 victoires). Ses 103 succès font du septuple champion du monde le recordman de succès devant Michaël Schumacher (91 victoires). Malheureusement pour le pilote britannique, il devra sans doute encore patienter avant d’ajouter un nouveau succès à son palmarès au vu du niveau affiché par sa Mercedes cette année.