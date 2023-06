F1 Canada : Ferrari revient de loin pour accrocher le top 5 : "C’est encourageant", affirme Leclerc

Max Verstappen a remporté le Grand Prix de F1 du Canada ce dimanche. Une victoire sans surprise pour le double champion du monde, qui s’impose devant les vétérans Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Juste derrière, Ferrari fait une bonne opération en accrochant le top 5 après un samedi pourtant compliqué.

Forcément, les Rouges étaient ravis après la course. "On ne pouvait pas faire mieux en partant de si loin, on avait un bon rythme. On doit être content de notre performance, la voiture était bonne, tout comme la stratégie. On va désormais analyser ce week-end pour voir comment on peut faire nous améliorer. Mais c’est encourageant", affirme Charles Leclerc.

Même son de cloche du côté de Carlos Sainz. "On avait un bon rythme, on a montré qu’on est bon sur ce type de circuit. C’est encourageant pour l’équipe. Déçu de ne pas avoir pu attaquer Charles ? Non, je m’y attendais. C’était la bonne stratégie pour finir quatrième et cinquième".

La Scuderia tentera de confirmer en Autriche lors d’un Grand Prix prévu le 2 juillet prochain.