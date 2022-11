F1 Brésil : suivez les qualifications pour la dernière course sprint de la saison (Direct vidéo 19h50)

La saison de Formule 1 touche bientôt à sa fin. Ce week-end, le petit monde de la F1 se réunit au Brésil, à Sao Paulo, pour disputer la 21e et avant-dernière manche de la saison 2022.

Si Max Verstappen, qui s’est encore imposé au Mexique il y a deux semaines, a d’ores et déjà remporté son deuxième titre de champion de monde, Sergio Perez (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) devraient nous offrir une belle bagarre pour la deuxième place.

Attention, le format sera quelque peu différent ce week-end. Les qualifications ont lieu le vendredi, la course sprint (qui fait son retour) se tiendra le samedi, avant la course du dimanche. Les qualifications pour la 3e et dernière course sprint de la saison sont à suivre en direct vidéo ce vendredi dès 19h50.