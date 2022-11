F1 Brésil : sous la pluie, le surprenant Kevin Magnussen s’offre la pole de la course sprint

Pour la troisième fois de la saison, la F1 dispute un Grand Prix placé sous le signe de la course sprint. Et c’est le surprenant Kevin Magnussen au volant de sa Haas qui s’offre la pole ce vendredi soir au Brésil devant Max Verstappen (Red Bull) et George Russell (Mercedes). Lando Norris (McLaren) et Carlos Sainz (Ferrari) complètent le top 5.

Sur une piste mouillée, les vingt pilotes débutent la séance en pneus intermédiaires avant que le circuit ne s’assèche pour offrir une fin de Q1 riche en suspense puisque les Ferrari et Lewis Hamilton frôlent l’élimination. Tout profit pour les vétérans Fernando Alonso (Alpine) et Sebastian Vettel (Aston Martin), classés troisième et quatrième. Ce sont finalement les Alfa Romeo, la Haas de Mick Schumacher et la Williams de Nicholas Latifi qui restent aux portes de la Q2.

La pluie fait son retour en Q2, compliquant les choix des pneus pour les quinze pilotes. Si les principaux favoris s’en sortent, les Aston Martin, la McLaren de Daniel Ricciardo, l’AlphaTauri de Pierre Gasly et la Williams d’Alexander Albon ne parviennent pas à accrocher une place en Q3.

Une Q3 marquée par la stratégie ratée de Ferrari, qui chausse les pneus intermédiaires pour Charles Leclerc sur une piste sèche et le drapeau rouge causé par la sortie de piste de George Russell. Tout profit pour Magnussen, provisoirement en pole à huit minutes du terme. La pluie s’intensifiant après l’interruption, le Danois n’a même pas besoin de retourner sur la piste pour valider la première pole de sa carrière.