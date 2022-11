F1 Brésil – Russell savoure la première victoire de sa carrière : "Je veux devenir champion du monde"

Après 81 départs, George Russell entre dans le prestigieux cercle des vainqueurs de Grand Prix. Au Brésil, le pilote Mercedes a confirmé son bon état de forme pour également offrir le premier succès de la saison à Mercedes.

Forcément, l’ancien pilote Williams était ravi à l’issue du rendez-vous brésilien et de l'évolution de sa Flèche d'Argent au long de l'année. "On espérait avoir une meilleure voiture depuis les modifications apportées à Austin, mais on ne s'attendait pas à cela. C'est réellement surprenant. Ces douze derniers tours avec Lewis derrière ont été difficiles, je savais que je ne pouvais pas commettre la moindre erreur. Cette première victoire est très émouvante. Je pense à ma famille et à Gwen Lagrue, mon manager, qui m'a donné l'opportunité de rouler pour Mercedes. Je veux devenir champion du monde un jour, je suis si fier de l'équipe ce dimanche".

S'il n'a pas toujours pas décroché sa première victoire de la saison, Lewis Hamilton est tout de même heureux pour son compatriote et pour l'équipe. "Je suis très content. Bien sûr que j'aurais aimé gagné mais je ressens cela comme une victoire vu qu'on réalise le doublé. Si on se replonge quelques mois en arrière, on peut apercevoir tout le boulot effectué par l'équipe. On a beaucoup travaillé pour en arriver là. Félicitations à George et je sais que mon heure viendra".

Derrière, Charles Leclerc se contentera d'une quatrième place alors qu'il a demandé un swap avec son équipier Carlos Sainz dans sa lutte pour la deuxième place du championnat. "Il a fait une très belle course et a aussi eu des soucis. On méritait tous les deux ce podium. Il était devant moi, l'équipe a décidé de ne pas faire le swap et c'est comme ça".

Rendez-vous dès dimanche prochain pour vivre la dernière course de la saison, à Abou Dabi.