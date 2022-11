F1 Brésil : Russell s’adjuge la première victoire de sa carrière et offre à Mercedes la première de sa saison

S’il n’y a aucun incident à déplorer au départ, la voiture de sécurité fait rapidement son entrée en piste après un accrochage entre le poleman de vendredi Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo. Mais la course est une nouvelle fois chahutée à la sortie de la Safety Car et une collision entre les meilleurs ennemis de 2021 : Max Verstappen et Hamilton, mais aussi entre Leclerc et Lando Norris. Surmotivé à l’idée de glaner sa première victoire de l’année dans un pays qu’il apprécie tout particulièrement, le septuple champion du monde réalise une belle remontée pour finalement finir deuxième. Quant au Néerlandais, il se classe sixième.