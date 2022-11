F1 Brésil : Russell remporte la course sprint devant Sainz, Verstappen quatrième

La troisième course sprint de la saison a livré son verdict ce samedi au Brésil puisque le vainqueur surprise est George Russell au volant de sa Mercedes. L'ancien pilote Williams devance Carlos Sainz (Ferrari) et l'autre Mercedes de Lewis Hamilton. Quant au poleman Kevin Magnussen, il se contente de la huitième place. Favori de la course, Max Verstappen finit au quatrième rang.

En pneus médium contrairement à ses rivaux, Verstappen ne parvient pas à dépasser le Danois au départ et doit même contrer les offensives de Russell. Patient, le Néerlandais prend logiquement la tête de la course après trois tours. Magnussen voit ensuite les deux Mercedes et la Ferrari de Carlos Sainz également passer devant, ainsi que la Red Bull de Sergio Pérez et Charles Leclerc. Derrière, Fernando Alonso se retrouve à la dernière place après une touchette avec... son coéquipier chez Alpine Esteban Ocon.

Vient ensuite un superbe mano a mano entre Verstappen et un Russell surmotivé après son erreur en qualifications la veille. Un duel finalement remporté par le Britannique qui passe le pilote Red Bull à quelques tours du terme pour s'offrir le premier succès de Mercedes lors d'une course sprint cette année. Dépassé par Sainz, le Néerlandais perd un bout de son aileron dans l'aventure et voit également Hamilton passer devant.