F1 Brésil : Pérez le plus rapide des premiers essais libres

Place aux premiers tours de roue au Brésil, terre d’accueil de l’avant-dernière manche de la saison de F1. Au terme de la première séance d’essais libres, c’est Sergio Pérez (Red Bull) qui se montre le plus rapide devant la Ferrari de Charles Leclerc et l’autre Red Bull de Max Verstappen. Carlos Sainz (qui écopera de cinq places de pénalité après avoir changé le moteur de sa Ferrari) et les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell complètent le top 6. Les six premiers pilotes se tiennent d’ailleurs en deux dixièmes, ce qui annonce une qualification intéressante ce vendredi soir.

Car la deuxième séance d’essais libres aura lieu ce samedi puisque ce week-end brésilien marque le retour de la course sprint. Rendez-vous donc dès ce vendredi soir à 19h50 pour vivre les qualifications en direct sur Tipik avant la course sprint ce samedi attendue à 20h30. Le Grand Prix est, quant à lui, prévu ce dimanche à 21h.