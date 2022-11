F1 Brésil : Max Verstappen ne regrette pas d'être entré en collision avec Lewis Hamilton

Après la course, Hamilton, qui a été impliqué dans un certain nombre d'altercations avec Verstappen au cours de la lutte pour le titre de la saison dernière, a déclaré : "Qu'est-ce que je peux dire ? Vous savez comment c'est avec Max."

Verstappen a répondu : "Je n'étais pas contrarié par la pénalité, mais si vous me demandez si je le referais ? Absolument. J'ai contourné par l'extérieur dans le premier virage, et j'ai senti dès que j'étais à côté de lui qu'il n'avait pas l'intention de me laisser de l'espace, et je me suis dit, 'Ok si tu ne me laisses pas d'espace alors on va juste entrer en collision'".

"Je pensais qu'après l'année dernière, nous pourrions oublier tout ça et enfin courir. Mais vous le sentez avec un pilote - s'il va vous laisser de l'espace ou pas - et il n'avait aucune intention de me laisser de l'espace."

Après enquête, la FIA, a déclaré : "Les commissaires ont déterminé que Verstappen a tenté de dépasser Hamilton à l'extérieur du premier virage en freinant très tard. Il n'a pas réussi à passer dans le premier virage et sa vitesse excessive a compromis son entrée dans le deuxième virage, où il est entré en contact avec Hamilton. Bien que les commissaires reconnaissent qu'Hamilton aurait éventuellement pu donner un peu plus d'espace à l'apex du deuxième virage, les commissaires ont déterminé que Verstappen était principalement en faute."