F1 Brésil – Massa revient sur le dénouement fou de 2008 : "Je n’ai pas perdu le championnat par ma faute"

Quatorze ans. Cela fait désormais quatorze ans et une poignée de jours de ce fameux 2 novembre 2008. Un moment qu’aucun fan de F1 ne risque d’oublier, et encore moins un certain Felipe Massa.

Sur le point de s’offrir le titre à domicile, le pilote Ferrari voit Timo Glock perdre le contrôle de sa Toyota dans les derniers mètres d’une saison passionnante. Une erreur qui offre finalement le premier Graal à un certain Lewis Hamilton. Près de trois lustres plus tard, le Brésilien revient sur ce scénario fou au micro de Gaëtan Vigneron, qui souligne son comportement irréprochable et la dignité affichée sur le podium malgré la perte du titre. "J’ai quand même gagné la course, c’était le plus important pour moi. Je n’ai pas perdu le championnat par ma faute mais à cause de ce qu’il s’est passé derrière. J’ai essayé d’être moi-même en sortant de la voiture et j’ai parlé aux fans avec le cœur".

Présent à Interlagos pour célébrer les cinquante ans du Brésil en Formule 1, l’ancien pilote Williams revient sur la relation d’amour entre son pays et son sport favori. "Cela montre l’histoire brésilienne en F1. Malheureusement on n’a pas de pilote sur la grille actuellement mais tous les fans attendent qu’un compatriote débarque pour porter haut les couleurs de notre drapeau. On a beaucoup d’amour et de passion pour la F1".

Le public ne donnera probablement pas tort à Massa, en répondant présent ce dimanche dès 19h pour le départ de l’avant-dernier rendez-vous de la saison.