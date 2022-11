F1 Brésil : Magnussen veut continuer à rêver lors de la course sprint, mais attention à Verstappen (Direct vidéo à 20h25)

Quel vendredi à Interlagos ! Au terme d’une séance de qualifications marquée par la pluie, c’est Kevin Magnussen qui s’est montré le plus rapide. Le pilote Haas s’élancera donc devant tout le monde lors de cette troisième course sprint de la saison.

Mais le Danois n’aura pas la tâche facile face à un Max Verstappen affamé et à un George Russell revanchard après son erreur en Q3.

Une course sprint de trente minutes (soit 24 tours) et 100 kilomètres qui offrira huit points au premier, sept au deuxième et ainsi de suite jusqu’au huitième, qui glanera un point. Rendez-vous donc dès 20h25 sur Tipik pour vivre l’évènement en direct.