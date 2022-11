F1 Brésil – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "La pole de Magnussen est terrible pour Schumacher"

Pour la troisième fois de la saison, la course sprint fait son apparition lors d’un week-end de F1. Le programme habituel est chamboulé et c’est donc la séance de qualifications qui est venue remplacer la traditionnelle deuxième séance d’essais libres du vendredi. Une qualification au scénario surréaliste puisque c’est Kevin Magnussen au volant de sa Haas qui s’est montré le plus rapide. Notre envoyé spécial, Gaëtan Vigneron, en profite pour tirer les enseignements de la journée.

Notre spécialiste F1 revient évidemment sur la performance du Danois, mais aussi sur la première séance d’essais dominée par Sergio Pérez ou encore sur la stratégie manquée par Ferrari en Q3.

Suite du programme ce samedi avec une course sprint à suivre dès 20h25 sur Tipik.