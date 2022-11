F1 Brésil – La tournée d’adieu se poursuit pour Vettel : "C’est incroyable de recevoir autant de soutien"

Toutes les bonnes choses ont une fin… Et ce n’est pas Sebastian Vettel qui vous dira le contraire. Alors qu’il quittera le grand cirque de la F1 la saison prochaine, le futur retraité poursuit sa longue tournée d’adieu. Le quadruple champion du monde a désormais posé ses valises au Brésil pour disputer l’avant-dernière course de sa carrière. L’occasion pour Gaëtan Vigneron de faire le bilan avec le charismatique pilote allemand. "Je peux vous parler du succès que j’ai connu ou des courses remportées mais je suis juste content de qui je suis. Je suis un grand privilégié d’avoir rencontré autant de monde et d’avoir pu travailler avec autant de personnes passionnées".

L’ancien pilote Red Bull est heureux de recevoir autant de messages affectueux durant les derniers pas de sa carrière sportive. "C’est incroyable de recevoir autant de soutien. Je ne fais que rouler en prenant beaucoup de plaisir mais en même temps, j’ai l’opportunité d’inspirer beaucoup de gens. J’ai reçu une lettre d’un fan qui me disait à quel point je l'inspirais. C’est important de prendre conscience du fait qu’on peut être une source d’inspiration pour les fans".

Le pilote Aston Martin voudra certainement en inspirer plus d’un ce week-end pour terminer sa riche carrière en beauté. Premier pas ? Réussir la course sprint de ce samedi à 20h30 (il est treizième sur la grille) avant de s’élancer pour l’avant-dernière fois de sa vie, ce dimanche à 21h. Un rendez-vous historique à suivre, comme d’habitude, sur les médias de la RTBF.