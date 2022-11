F1 Brésil : accrochage entre Verstappen et Hamilton à Interlagos, la rivalité de 2021 refait surface

Aucun fan de F1 n’oubliera l’incroyable dénouement de la saison 2021 où Max Verstappen a coiffé Lewis Hamilton dans le dernier tour de la dernière course pour s’offrir son premier titre mondial. Une saison qui avait marqué plusieurs incidents entre les deux hommes, rendant leur relation plus que tendue.

Sur une autre planète cette année, le Néerlandais et le Britannique semblaient avoir réussi à apaiser les tensions… jusqu’au GP du Brésil. Deuxième et en quête de sa première victoire de la saison, Hamilton voit Verstappen tenter de le dépasser dangereusement après sept petits tours. Résultat ? Des morceaux perdus et surtout des options de victoire probablement ruinées. Le natif de Hasselt écope ensuite de cinq secondes de pénalité pour cette manoeuvre audacieuse.

Presque dans la foulée, Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) s’accrochent à leur tour, le Monégasque finissant sa course dans le mur avant de pouvoir repartir. Quant au Britannique, il écope également de cinq secondes de pénalité.