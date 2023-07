F1 Belgique : Verstappen remporte une course sprint mouvementée à cause de la pluie

Retardée de plus d’une heure à cause de la météo capricieuse à Spa-Francorchamps, la course sprint a finalement dû commencer sous Safety Car et a été raccourcie à onze tours au lieu de quinze. Loin d’être perturbé par ces conditions et après s’être offert le Sprint Shootout plus tôt dans la journée, Max Verstappen remporte cette troisième course sprint de la saison de F1.

Dès la sortie de la voiture de sécurité, plusieurs pilotes entrent aux stands pour changer les gommes, à l’image d’Oscar Piastri, Sergio Pérez ou Lewis Hamilton. Le but ? Mettre des intermédiaires, soit des pneus plus adaptés aux conditions du circuit.

Un tour plus tard, Verstappen rentre à son tour pour mettre également des intermédiaires. Charles Leclerc rentre en même temps mais le Monégasque perd un temps précieux après une erreur de ses mécaniciens. Une belle opportunité pour Piastri, qui prend alors les commandes de la course.

Au troisième tour, et le jour de ses 42 ans, Fernando Alonso part à la faute et provoque une nouvelle arrivée de la voiture de sécurité. Au départ de la voiture de sécurité, Verstappen ne laisse aucune chance à l’Australien, qu’il dépasse dans les premiers mètres.

Le Néerlandais l’emporte donc devant le pilote McLaren et Pierre Gasly, surprise du jour au volant de son Alpine.

Suite des festivités ? Ce dimanche à 15h pour le départ du Grand Prix de Belgique.