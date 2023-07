F1 Belgique - Verstappen en pole pour la course sprint : "On a su rester calme malgré les conditions"

C’est Max Verstappen (Red Bull) qui a réalisé le meilleur temps du sprint shootout dans le cadre du Grand Prix de Belgique, sur le tracé de Spa-Francorchamps, de Formule 1. Il devancera sur la grille Oscar Piastri (McLaren) et Carlos Sainz Jr (Ferrari).

"Les conditions étaient à nouveau difficiles. La séance ressemblait à celle de vendredi. On a su rester calme malgré les conditions. L’écart est plus petit que durant la séance qualif de vendredi, mais il n’était pas complètement primordial de pousser au maximum. Mon deuxième secteur était sans doute trop prudent. On verra s’il va pleuvoir durant la course. Je vais tenter de prendre un bon départ, ça permettrait d’avoir une vision claire", a précisé Verstappen.