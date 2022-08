F1 Belgique : un artisan régional crée un trophée durable pour le vainqueur

"L’idée première est d’utiliser un maximum de produits à notre disposition dans l’enceinte du circuit. Le bois, naturellement, on est quand même en plein milieu des forêts. Deuxièmement, l’eau : on a pris l’eau de l’Eau Rouge qu’on a distillée pour pouvoir la mettre dans notre trophée. Et puis, une partie du Raidillon : le Raidillon a été réasphalté cette année pour le Grand Prix et on a pu récupérer en allant sur le circuit différents bouts de macadam et autres. De ça est né l’ensemble de notre projet."

Voilà donc le magnifique trophée que lèvera dimanche celui qui aura dompté le circuit de Spa-Francorchamps et qui accrochera son nom au palmarès d’une des épreuves automobiles les plus prestigieuses. "Le sport et l’art, c’est un peu le même but, c’est de transmettre des émotions. C’est quelque chose qu’on essaye de faire ici et c’est pour ça qu’on utilise un maximum de produits nobles comme le bois parce que c’est une matière qui transmet de l’émotion. C’est un peu l’apothéose de tout ce qu’on a réalisé ces derniers temps. Là on rentre dans un des sports les plus prestigieux quand on sait qu’il y a 500 millions de personnes qui regardent, on se dit que c’est une solide reconnaissance", conclut-il.