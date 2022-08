F1 Belgique : suivez le Grand Prix à Spa-Francorchamps (Direct vidéo et commenté dès 14H10)

Le Grand Prix de Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps, c'est le quatorzième rendez-vous de la saison 2022 de Formule 1.

Carlos Sainz (Ferrari) et Sergio Perez (Red Bull) en première ligne, les vieux briscards Fernando Alonso (Alpine) et Lewis Hamilton (Mercedes) sur la deuxième ligne, Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) qui démarrent depuis le fond de la grille, respectivement quinzième et seizième : un spectacle plus qu'incroyable s'annonce pour la course belge !

Suivez la mythique épreuve, qui devrait être prolongée pour 2023, en direct vidéo et commenté dès 14H10.