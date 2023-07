F1 Belgique : suivez la course sprint à Spa-Francorchamps (Direct vidéo dès 16H05)

La Formule 1 pose ses valises en Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps, ce week-end. Le toboggan spadois constitue le treizième rendez-vous de la saison 2023 en F1.

Avant une pause d'un mois, inhabituelle dans cette saison plus qu'intense pour les différentes équipes, les pilotes du peloton vont se départager une dernière fois. Et ce, dans le cadre exceptionnel du circuit belge.

Ce samedi, la course sprint débutera à 16H30 et durera le tiers de la distance de la course de dimanche. Dès 16H05, suivez notre émission spéciale en direct de Spa-Francorchamps. Un débriefing se tiendra également après la course sprint.