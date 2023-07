F1 Belgique : souvenirs et émotions avant que la passion ne reprenne ses droits

L’émotion est grande quand Gasly se recueille, quand quelques centaines de mètres plus loin la famille de Dilano se souvient. Moments poignants, déchirants. "C'est difficile de venir à Spa. C'est un de mes circuits préférés mais je ne peux pas oublier les sensations ressenties il y a quelques années", poursuit Gasly.

Pour les amis d’Anthoine, chaque passage au Raidillon est particulier. Mais un pilote reste un pilote. Une fois la visière abaissée, c’est la passion qui prend le dessus…

"Au plus vite je vais être dans la voiture, au mieux ce sera pour honorer Anthoine. Je vais essayer de passer le plus rapidement possible dans le Raidillon, même sous la pluie. C'est ce qu'il aurait fait. On doit apprécier le week-end, profiter derrière le volant. Tout simplement", s'enthousiasme pour sa part Martins.