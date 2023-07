F1 Belgique – Sainz sceptique avant le GP de Spa : "Je ne sais pas quoi attendre de Ferrari ici"

Le mythique circuit de Spa-Francorchamps s’apprête à accueillir la douzième manche de la saison. Une année largement dominée par une Red Bull de Max Verstappen intraitable.

Mais derrière, la lutte bat son plein. Qui est donc la deuxième force du plateau ? Carlos Sainz (Ferrari) a sa petite idée. "Sur ces dernières courses ? McLaren, sur l’ensemble de la saison je dirais Mercedes et sinon Aston Martin ou nous".

Mais qu’attendre de la Scuderia sur le circuit spadois ? "Je ne sais pas quoi attendre de Ferrari. On a tout connu sur ces dernières courses. On a été super compétitif en Autriche, mais pas tellement à Silverstone et en Hongrie. Je n’ai pas d’attentes, j’attends de voir les performances de la voiture".

L’Espagnol aborde également ses souvenirs en Belgique. "J’ai connu beaucoup de succès ici, surtout chez les jeunes. C’est un de mes circuits préférés, j’adore rouler ici tant sur le sec que sur une piste mouillée".

Le coéquipier de Charles Leclerc aura en tout cas à cœur de performer sur un tracé qu’il affectionne particulièrement. Premier objectif ? Réussir sa séance qualificative dès ce vendredi à 16h45. Un rendez-vous à suivre en direct sur la Une.