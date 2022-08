Marquée par une pluie intermittente, la séance a aussi été interrompue par un drapeau rouge. En cause : l'immobilisation de la Haas de Kevin Magnussen peu après la Source.

Par ailleurs, on appris que six pilotes vont écoper d'une pénalité sur la grille de départ pour avoir changé des éléments de leur monoplace. Outre Verstappen et Leclerc, Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Mick Schumacher (Haas) sont également concernés.

La deuxième séance libre se tiendra à 17H et sera à suivre en direct vidéo sur Tipik et sur Auvio.